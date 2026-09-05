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Lighter обгоняет Hyperliquid и Ethereum на фоне интеграции с Robinhood Wallet

Токен Lighter (LIT) вырос ещё на 13% за сутки — это уже третий день подряд в плюсе. Монета обновила локальный максимум, достигнув $4,67, а объёмы торгов резко увеличились после того, как децентрализованная биржа бессрочных контрактов была встроена в Robinhood Wallet.

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