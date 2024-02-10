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Депутат Госдумы поучаствовал в судьбе детей из Верхней Пышмы, мама которых умерла после сообщения о гибели мужа в СВО

Депутат Госдумы поучаствовал в судьбе детей из Верхней Пышмы, мама которых умерла после сообщения о гибели мужа в СВО

Депутат Госдумы поучаствовал в судьбе детей из Верхней Пышмы, мама которых умерла после сообщения о гибели мужа в СВО Алиса БронскаяДраматическая история совсем недавно развернулась на Урале.

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