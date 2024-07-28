Губернатор Павел Малков наградил победителей Чемпионата России по баскетболу

Соревнования проходили в рязанском Центре уличного спорта «Под мостом» 26 и 27 июля. Глава региона поблагодарил Российскую Федерацию баскетбола за выбор Рязани в качестве площадки проведения Чемпионата страны и отметил популярность баскетбола в регионе.