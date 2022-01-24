Стройкомплекс Москвы

118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    отличная новостьЗавершается монта...
  • А Кудасов
    Это способом строительства "человейников" без должного уровня социального, дорожного и другого обеспечения?Рекордные 7,4 млн...
  • Алексей Андреевич
    отлично!Продлен проект по...

Дорогу из Щербинки до станции МЦД-2 Остафьево введут к сентябрю

Дорогу из Щербинки до станции МЦД-2 Остафьево введут к сентябрю

​Автодорогу, которая соединит центр Щербинки с платформой второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево, планируется сдать в эксплуатацию до конца лета, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх