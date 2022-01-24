Дорогу из Щербинки до станции МЦД-2 Остафьево введут к сентябрю

Автодорогу, которая соединит центр Щербинки с платформой второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево, планируется сдать в эксплуатацию до конца лета, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Автодорогу, которая соединит центр Щербинки с платформой второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Остафьево, планируется сдать в эксплуатацию до конца лета, руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
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