Otyrar.KZ

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    = Если с памятью вашей что-то стало=, обращайтесь к доктору Познеру. Он мозги-то вам быстренько вправит( дистанционно...Что-то с памятью ...
  • Vitalich
    Намаетесь ребята ......Медицинское обесп...
  • kirgetovamn Киргетова
    Токаев не знает истории ,хотя по долгу службы обязан, куда он ведёт Казахстан, навязывая национализм, спекулируя чело...Токаев обратился ...

Могут ли предприниматели получить кредит по ставке от 6 %

Могут ли предприниматели получить кредит по ставке от 6 %

По информации сайта primeminister.kz с начала 2021 года более 25 000 казахстанских бизнес-проектов получили свыше 801 млрд тенге кредитных средств в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса – 2025» и «Экономики простых вещей».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх