Могут ли предприниматели получить кредит по ставке от 6 %

По информации сайта primeminister.kz с начала 2021 года более 25 000 казахстанских бизнес-проектов получили свыше 801 млрд тенге кредитных средств в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса – 2025» и «Экономики простых вещей».
По информации сайта primeminister.kz с начала 2021 года более 25 000 казахстанских бизнес-проектов получили свыше 801 млрд тенге кредитных средств в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса – 2025» и «Экономики простых вещей».
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