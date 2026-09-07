Моуринью не считает, что должен «Реалу» титул ЛЧ: «В 2010-м клуб много лет не выходил в четвертьфинал, а сейчас у него 6-8 побед за последние годы. Это просто разные периоды»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не считает, что должен клубу титул Лиги чемпионов. Португалец тренировал « Мадрид » с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея – чемпион, Кубок и Суперкубок Испании, в ЛЧ команда доходила до полуфинала.