НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Моуринью не считает, что должен «Реалу» титул ЛЧ: «В 2010-м клуб много лет не выходил в четвертьфинал, а сейчас у него 6-8 побед за последние годы. Это просто разные периоды»

Главный тренер «Реала»  Жозе Моуринью не считает, что должен клубу титул Лиги чемпионов. Португалец тренировал « Мадрид » с 2010 по 2013 год и выиграл три трофея – чемпион, Кубок и Суперкубок Испании, в ЛЧ команда доходила до полуфинала.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым