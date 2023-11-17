«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Москвы в Кировск, сообщает авиакомпания. В дополнение к ежедневным полетам на горнолыжный курорт авиакомпания добавляет второй рейс SU1546/1547: с 1 декабря - по пятницам, с 3 декабря - по воскресеньям.