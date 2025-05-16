❗️⚡️Владимир Путин подписал указ, который продлил действие плана обороны России до 2027 года. План был принят в 2020 г.
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❗️⚡️Владимир Путин подписал указ, который продлил действие плана обороны России до 2027 года. План был принят в 2020 г.