Вот уж чего не могли ожидать западные партнёры России: «Газпром» требует от них полностью выполнить условия ими же введённых санкций […] The post Исключение из правил как наслаждение: «Газпром» не берёт турбину appeared first on Медиакратия.
Вот уж чего не могли ожидать западные партнёры России: «Газпром» требует от них полностью выполнить условия ими же введённых санкций […] The post Исключение из правил как наслаждение: «Газпром» не берёт турбину appeared first on Медиакратия.
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