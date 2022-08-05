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Исключение из правил как наслаждение: «Газпром» не берёт турбину

Исключение из правил как наслаждение: «Газпром» не берёт турбину

Вот уж чего не могли ожидать западные партнёры России: «Газпром» требует от них полностью выполнить условия ими же введённых санкций […] The post Исключение из правил как наслаждение: «Газпром» не берёт турбину appeared first on Медиакратия.

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