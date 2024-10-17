Врачи спасли мальчика после того, как он проглотил кусачки для ногтей

В Уфе благодаря современному оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта "Здравоохранение", врачам удалось спасти жизнь 6-летнему мальчику, которому потребовалась неотложная помощь после того, как он проглотил машинку для стрижки ногтей.