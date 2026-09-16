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Профессор Абугов: до любого места организма можно добраться через сосуд

Профессор Абугов: до любого места организма можно добраться через сосуд

 © РНЦХ им. Петровского 16 сентября отмечается Международный день интервенционной кардиологии — лечения сердечно-сосудистых заболеваний с минимальной травматизацией.

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