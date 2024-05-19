НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за падения шести беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае временно прекратил работу в виду крушения БПЛА, об этом пишет издание «Интерфакс» со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.
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