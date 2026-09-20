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Пронедра

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США продлили лицензию для переговоров по иностранным активам ЛУКОЙЛа до октября

США продлили лицензию для переговоров по иностранным активам ЛУКОЙЛа до октября

Министерство финансов США вновь продлило срок специальной лицензии, позволяющей проводить переговоры о продаже зарубежных активов российского ЛУКОЙЛа.

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