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Курские новости

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В Курске на площади у ТЦ «Пушкинский» развернут флюорографический комплекс

В Курске на площади у ТЦ «Пушкинский» развернут флюорографический комплекс

Жители Курска смогут бесплатно проверить лёгкие на туберкулёз и другие болезни в передвижном флюорографическом комплексе возле ТЦ «Пушкинский» с 23 по 25 сентября.

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