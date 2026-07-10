Онлайн-эфир газеты Metro ВКонтакте: Что ждёт петербуржцев на фестивале "Окна Открой"

25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится юбилейный фестиваль "Окна Открой" (6+). На одной из самых живописных и удобных площадок города выступят группы "Алиса", "Пилот", "Йорш", "Анимация", "Сектор Газа", "Трубецкой", FPG, "Бригадный подряд", "Торба-на-Круче", "Разные люди", Nagart, "Тролль Гнёт Ель", Вадим Самойлов ("Агата Кристи") и многие другие.