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Америка удалилась от украинского вопроса: в Кремле не испытывают беспокойства от новых санкций США

Америка удалилась от украинского вопроса: в Кремле не испытывают беспокойства от новых санкций США

  Москва готова к любому развитию событий в случае новых санкций США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают и анализируют заявления Дональда Трампа о возможном введении новых санкций против России.

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