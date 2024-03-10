Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область тремя дронами-камикадзе

Поселок Горьковский Грайворонского городского округа попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Частный жилой дом получил повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии