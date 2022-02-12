ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 февраля 2022 года

Энергия дня двенадцатого числа второго месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1046 =В бесконечном Божественном Вселенском Времени нет ни Прошлого, ни Будущего — оно всегда «Здесь и Сейчас» = Вера, Любовь, Надежда и Мудрость есть символы России не только в этом Золотом Веке, но и навечно! = Воспитывая мальчика - воспитываешь мужчину; воспитывая девочку - воспитываешь нацию! = "Всех Душ Единое решение и Мыслеобраз наш Единый даст Миру новое рождение, его очистит от рутины" = Действия, направленные на благо других, по своим задачам и нагрузкам могут достигать Вселенского масштаба= Единственно достойная Цель данного рождения – обратиться вовнутрь и достичь реализации.