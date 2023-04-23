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«ПСЖ» связывался с Коло-Муани. «Айнтрахт» хочет больше 60 млн евро за форварда

«ПСЖ» связывался с Коло-Муани. «Айнтрахт» хочет больше 60 млн евро за форварда

По сведениям RMC Sport, руководство клуба высоко оценивает форварда «Айнтрахта», особенно в свете того, что стремится подписывать лучших французских футболистов.

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