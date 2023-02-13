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Кравцов запросил обмен из «Рейнджерс»

Нападающий Виталий Кравцов запросил обмен из «Рейнджерс». Будущее россиянина в «Рейнджерс» было под вопросом на протяжении большей части сезона-2021/22, в текущем сезоне он использовался лишь эпизодически.

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