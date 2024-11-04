В Петербурге с 7 по 10 ноября в киноцентре «Родина» пройдет юбилейный фестиваль бразильского кино

"Гонзага" 7 ноября Фильм расскажет о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру, и о его непростых отношениях с сыном.
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