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В Петербурге с 7 по 10 ноября в киноцентре «Родина» пройдет юбилейный фестиваль бразильского кино

В Петербурге с 7 по 10 ноября в киноцентре «Родина» пройдет юбилейный фестиваль бразильского кино

"Гонзага" 7 ноября Фильм расскажет о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру, и о его непростых отношениях с сыном.

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