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Газета.ру

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Маск согласился с Трампом по поводу переименования ИИ

Маск согласился с Трампом по поводу переименования ИИ

Американский предприниматель Илон Маск согласился с предложением президента США Дональда Трампа по поводу использования термина «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта».

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