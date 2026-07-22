Эксперт Абашин объяснил, почему Волочкова зациклилась на одних фразах в интервью

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала обсуждаемой фигурой в Сети. На этот раз пользователи заметили забавную особенность: в каком бы ток-шоу или интервью ни появилась танцовщица, ее слова практически не меняются.
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