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Самолет турецкой авиакомпании пришлось экстренно посадить из-за записки о бомбе

Самолет турецкой авиакомпании пришлось экстренно посадить из-за записки о бомбе

www.globallookpress.com/Mustafa Kaya/XinHua Пассажирский самолет турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из Анкары в Шанлыурфу, совершил экстренную посадку из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве на борту.

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