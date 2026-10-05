Самолет турецкой авиакомпании пришлось экстренно посадить из-за записки о бомбе

www.globallookpress.com/Mustafa Kaya/XinHua Пассажирский самолет турецкой авиакомпании AJet, выполнявший рейс из Анкары в Шанлыурфу, совершил экстренную посадку из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве на борту.
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