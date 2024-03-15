Художник Никас Сафронов вспомнил забавную шутку из разговора с Ширвиндтом

Художник Никас Сафронов выразил свои соболезнования в свете утраты Александра Ширвиндта. Он отметил, что поддерживал дружеские отношения с этим талантливым артистом на протяжении более четверти века и рассказал, что знакомство с ним произошло благодаря Валентину Иосифовичу Гафту.
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