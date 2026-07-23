Бойцы Южной группировки уничтожили два пункта дислокации пехоты ВСУ в ДНР

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) пехоты и два автомобиля противника в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.
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