Лоран Мекьес о подиуме «Ред Булл»: «Фактор Ферстаппена. Невероятные обгоны и хороший отрезок на «софте» от Макса»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Венгрии, выделив несколько факторов, которые помогли Максу Ферстаппену попасть на подиум, несмотря на общую нехватку скорости болида по ходу уик-энда.
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