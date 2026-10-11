Землетрус в Испании 1885 года. Я так же думаю за взрывы и в 19 веке они стояли на первом месте. Потоп 19 века Небольшая зарисовка из мировой истории, её фрагмент о всемирном потопе в 19 веке.
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