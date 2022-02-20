Статистика COVID-19

20 февраля 2022 года в ЯНАО 2036 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 114 263) 82 290 человек выздоровели Умерших нет (за весь период умер 1001 человек) 727 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 50 пациентов в тяжелом состоянии, 8 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 729 новых […]20 февраля 2022 года в ЯНАО 2036 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 114 263) 82 290 человек выздоровели Умерших нет (за весь период умер 1001 человек) 727 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 50 пациентов в тяжелом состоянии, 8 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 729 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 10 620) 1964 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 103 643) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.