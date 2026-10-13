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Аргументы недели

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Поклонникам Канье Уэста возвращают деньги за билеты без сервисного сбора

Поклонникам Канье Уэста возвращают деньги за билеты без сервисного сбора

Фанатам американского рэпера Канье Уэста начали возвращать деньги за билеты на отмененные концерты. При этом компенсируют только номинальную стоимость билетов.

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