Сменившую гражданство фигуристку Губанову признали лучшей спортсменкой Грузии

С

Странник

а на русском то зачем? тебе грузия ближе, вот балакай на том, где живешь. А добрых слов в отношении тех, кто тебя воспитал спортсменкой не нашлось? или хрен знает, скажешь доброе и отсюда выпнут....а мы все думали откуда у гитлера столько полицаев.... так вот они . за жратву готовые убить и предать.....