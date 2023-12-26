Сменившую гражданство с российского на грузинское фигуристку Анастасию Губанову признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.
Сменившую гражданство фигуристку Губанову признали лучшей спортсменкой Грузии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Странник
а на русском то зачем? тебе грузия ближе, вот балакай на том, где живешь. А добрых слов в отношении тех, кто тебя воспитал спортсменкой не нашлось? или хрен знает, скажешь доброе и отсюда выпнут....а мы все думали откуда у гитлера столько полицаев.... так вот они . за жратву готовые убить и предать.....
Ответить
11 час.
Николай Кузнецов
Да на здоровье. Воздух чище будет
Ответить
10 час.
Свежие комментарии