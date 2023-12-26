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Сменившую гражданство фигуристку Губанову признали лучшей спортсменкой Грузии

Сменившую гражданство фигуристку Губанову признали лучшей спортсменкой Грузии

Сменившую гражданство с российского на грузинское фигуристку Анастасию Губанову признали лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах.

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Комментарии
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С
Странник
а на русском то зачем?  тебе грузия ближе, вот балакай на том, где живешь. А добрых слов в отношении тех, кто тебя воспитал спортсменкой не нашлось? или хрен знает, скажешь доброе и отсюда выпнут....а мы все думали откуда у гитлера столько полицаев.... так вот  они . за жратву готовые убить и предать.....
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11 час.
Николай Кузнецов
Да на здоровье. Воздух чище будет
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10 час.

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