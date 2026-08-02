Август-2026: Ждать ли нам «черного лебедя», или на это раз пронесет?

Давайте сделаем всё, что зависит от нас, в данной ситуации. А уже потом и мы сделаем выводы и подумаем, что делать дальше.

Игорь Кузнецов

Собственно я именно об этом. "Партия власти" формируется из активных граждан, которые знают чего хотят, практика показывает что там значительная часть тех, кто выстраивает карьеру для личного обогащения. Но ведб есть и те, кто понимает как управлять страной без того, чтобы антагонистические настроения граждан не довели до выражения активного протеста. Нужно гососовать на любых выборах, начиная с местных и спрашивать с тех, за кого проголосовали.