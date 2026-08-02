Август-2026: Ждать ли нам «черного лебедя», или на это раз пронесет? Преподнести неприятные сюрпризы теперь может не только последний месяц лета Андрей Захарченко Фото: Коньков Сергей ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Татьяна Куликова Наступил август, который вот уже более тридцати лет нет-нет да и подкидывает россиянам крайне неприятные сюрпризы.
Август-2026: Ждать ли нам «черного лебедя», или на это раз пронесет?
Комментарии
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Алексей Смирнов
Давайте сделаем всё, что зависит от нас, в данной ситуации. А уже потом и мы сделаем выводы и подумаем, что делать дальше.
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1 м.
Алексей Смирнов
Объясняйте! И я стараюсь это делать при всякой возможности, слишком много людей опустили руки и вообще на выборы не ходят.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Собственно я именно об этом. "Партия власти" формируется из активных граждан, которые знают чего хотят, практика показывает что там значительная часть тех, кто выстраивает карьеру для личного обогащения. Но ведб есть и те, кто понимает как управлять страной без того, чтобы антагонистические настроения граждан не довели до выражения активного протеста. Нужно гососовать на любых выборах, начиная с местных и спрашивать с тех, за кого проголосовали.
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1 м.
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