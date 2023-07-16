В Севастополе слышны громкие взрывы и работа ПВО

Об атаке беспилотников сообщает губернатор Развозжаев.Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь – об этом в своем телеграм-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.