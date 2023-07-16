Царьград

5 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Амерожидоконкистадоры в стране «у». ТаариНацизм в прошлом,...
  • Сергей Медведев
    Почему поток поставляемого оружия для пана зе до сих пор не иссяк?Почему российские ракеты не летят в сторону аэропор...Русские разбомбил...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Поразительно, наверное все преступники в ВАГНЕР подались или как всегда свободные художники в прокуратуре....Количество грабеж...

В Севастополе слышны громкие взрывы и работа ПВО

В Севастополе слышны громкие взрывы и работа ПВО

Об атаке беспилотников сообщает губернатор Развозжаев.Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь – об этом в своем телеграм-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх