Заноза

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Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

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Ольга Кольцова (Кринберг)
Катите рояль...он вам не лох какой-нибудь) 😂
Александр Симаков
Так вроде Зеленский там на "саксофоне" играл. Не зря же его Моникой Левински обозвали...
Александр Симаков
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