Соцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах

ЗанозаОбществоСоцсети жгут!!! Обзор ситуации в мире в ехидных скриншотах .Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга Кольцова (Кринберг)Катите рояль...он вам не лох какой-нибудь) 😂Александр СимаковТак вроде Зеленский там на "саксофоне" играл. Не зря же его Моникой Левински обозвали...Александр СимаковПо Москве на танке один уже мечтал прокатиться. Бабченко его фамилия, Аркаша. Кто-нибудь знает, где он сейчас? И мечтает ли ещё прокатиться по Москве? Последний раз он давал о себе знать в 2019 году, просил своих подписчиков о финансовой помощи. На танк, наверное, деньги собирает...Комментировать
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