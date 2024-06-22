Бельгиец Де Брейне признан лучшим игроком матча с Румынией

УЕФА присудил Кевину Де Брейне приз лучшего футболиста игры Бельгия – Румыния (2:0). Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» стал автором второго гола: на 80-й минуте Де Брейне воспользовался сверхдлинной передачей вратаря Коэна Кастельса, убежал один на один с румынским голкипером и установил на табло окончательный результат матча.