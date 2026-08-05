В Краснодарском крае за присвоение денег перед судом предстанет сотрудница базы отдыха

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летней приезжей из Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
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