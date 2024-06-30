Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Вячеслав БОНДАРЕНКО

Умник , научитесь сначала говорить, а не Бе-кать и Ме-кать. Пишете как тунгус неграмотный, а туда-же! Типа "... та несогласный я". Не советуй Толстому, а попробуй СЕБЯ на передовой! Хотя в обозе с тебя больше толку будет.