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Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Петр Толстой Мне нравится Пётр Толстой, хоть он и депутат, к которым у меня абсолютно прохладное отношение, но мне нравится то, что говорит Пётр Толстой.

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Комментарии
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Вячеслав БОНДАРЕНКО
Умник , научитесь сначала говорить, а не Бе-кать и Ме-кать. Пишете как тунгус неграмотный, а туда-же! Типа &quot;... та несогласный я&quot;. Не советуй Толстому, а попробуй СЕБЯ на передовой! Хотя в обозе с тебя больше толку будет.
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20 час.
Алексей Тан
Запомни утырок!... разные Толстые и им подобные.... &quot;Коммунистов&quot;, &quot;Павлов Корчагиных&quot;, &quot;Тарасов Бульб&quot;... разных.... НЕ читают, ... они их&quot;пишут&quot;.... из своего никчёмного НУТРА высасывают!!.
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20 час.
Александр Денисов
Да, сажать в кресло Президента еврейского недоумка, &quot;на посидел, встал и вышел&quot;, это был &quot;сильный&quot; ход Путина... До сих пор нам икается...
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20 час.

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