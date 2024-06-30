Петр Толстой Мне нравится Пётр Толстой, хоть он и депутат, к которым у меня абсолютно прохладное отношение, но мне нравится то, что говорит Пётр Толстой.
Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев
Комментарии
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Вячеслав БОНДАРЕНКО
Умник , научитесь сначала говорить, а не Бе-кать и Ме-кать. Пишете как тунгус неграмотный, а туда-же! Типа "... та несогласный я". Не советуй Толстому, а попробуй СЕБЯ на передовой! Хотя в обозе с тебя больше толку будет.
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20 час.
Алексей Тан
Запомни утырок!... разные Толстые и им подобные.... "Коммунистов", "Павлов Корчагиных", "Тарасов Бульб"... разных.... НЕ читают, ... они их"пишут".... из своего никчёмного НУТРА высасывают!!.
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20 час.
Александр Денисов
Да, сажать в кресло Президента еврейского недоумка, "на посидел, встал и вышел", это был "сильный" ход Путина... До сих пор нам икается...
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20 час.
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