Эксперт OBI Возный рассказал о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире

Никола ЗуевНедвижимостьЭксперт OBI Возный рассказал о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире Москва, 11 сентября. Некоторые способы согреться в неотапливаемой квартире могут привести к коротким замыканиям и пожарам.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex НемоВот блин, тепло подадут по заявкам!? Во всех квартирах где я жил последние 30 лет тепло подается когда температура за окнами падает ниже плюс 14 градусов. Наверное хозяева заботятся о моем здоровье и комфорте куда больше чем российские коммунальные службы о россиянах. Или может россияне не платят за ЖКХ?Комментировать
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