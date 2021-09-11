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Эксперт OBI Возный рассказал о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире

Эксперт OBI Возный рассказал о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире

Москва, 11 сентября. Некоторые способы согреться в неотапливаемой квартире могут привести к коротким замыканиям и пожарам.

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Alex Немо
Вот блин, тепло подадут по заявкам!? Во всех квартирах где я жил последние 30 лет тепло подается когда температура за окнами падает ниже плюс 14 градусов. Наверное хозяева заботятся о моем здоровье и комфорте куда больше чем российские коммунальные службы о россиянах. Или может россияне не платят за ЖКХ?

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