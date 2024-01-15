Жизнь и смерть самой уродливой женщины в мире: Удивительная история Хулии Пастрана

Хулия Пастрана. Хулию Пастрану называли самой уродливой женщиной в мире, и тому были объективные причины: с ног до головы Хулия была покрыта жесткими черными волосами, ее нос и уши были гораздо больше обычных, ее прикус был неправильным, так что даже называли «женщиной-обезьяной».