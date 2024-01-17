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"Пора заканчивать с межнациональным либерализмом"

"Пора заканчивать с межнациональным либерализмом"

Зампред Госдумы Толстой сравнил национальные диаспоры и общины с мафией.Так он отреагировал на информацию о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.

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