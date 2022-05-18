Российская газета

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Что толкает женщину на убийство: российский криминолог разобрал основные мотивы

Что толкает женщину на убийство: российский криминолог разобрал основные мотивы

Возможно, причина в заголовке Why Women Kill, похожем на название достаточно популярного сериала, в котором показаны истории трех женщин, столкнувшихся с изменой: домохозяйки из 1960-х, светской львицы из 1980-х и адвокатессы конца 2010-х годов.

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