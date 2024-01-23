Астрофизик Абунина рассказала о начале умеренной магнитной бури 23 января

Россиян 23 января ждет умеренная магнитная буря. Об этом заявила работник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
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