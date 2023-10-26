«За бутылку пива лоховка», — Разин выложил интимную подноготную Лолиты за то, что она послала его на три буквы

На днях Лолита со сцены высмеяла продюсера Разина, который пообещал проклясть всех, кто выступил на концерте в честь памяти Юрия Шатунова, так как по мнению Разина все, что происходило на нем — «сатанинское».
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