Яннис Адетокумбо вколотил сверху с сопротивлением двух игроков «Уорриорз»

Яннис Адетокумбо вколотил сверху с сопротивлением двух игроков «Уорриорз»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в третьей четверти матча против «Голден Стэйт» исполнил мощный данк с сопротивлением двух игроков соперника.

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