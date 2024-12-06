Дело навредивших ребенку с ДЦП лжеврачей Никоновых передали в суд

Московские следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении супругов Николая и Лилии Никоновых, которые, не имея медицинской лицензии и образовная, выдавали себя за врачей, обещали "вылечить" детей от детского церебрального паралича (ДЦП) с помощью массажа.
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