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Дело навредивших ребенку с ДЦП лжеврачей Никоновых передали в суд

Московские следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении супругов Николая и Лилии Никоновых, которые, не имея медицинской лицензии и образовная, выдавали себя за врачей, обещали "вылечить" детей от детского церебрального паралича (ДЦП) с помощью массажа.

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