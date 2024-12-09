В девяти из 16 городов-миллионников РФ зафиксировали падение объема ввода жилья

В девяти из 16 городов-миллионников в России по итогам нынешнего года может сократиться объем ввода многоквартирного жилья, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз аналитиков "Яндекс Недвижимости".
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