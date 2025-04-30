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В России предрекли провокации во время перемирия в День Победы

В России предрекли провокации во время перемирия в День Победы

Во время перемирия в День Победы, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будут провокации со стороны Украины, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однозначно будут! Вот только не кому на них отвечать - перемирие.
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13 час.
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