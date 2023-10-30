Петербурженку выдали замуж за египтянина по просроченному паспорту

По словам девушки, пока она оформляла новый паспорт, мужчина успел жениться на ней. Прокуратура Красносельского района направила иск в суд по факту заключения фиктивного брака между девушкой из Петербурга и гражданином Египта Мустафой Мохаммедом.
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