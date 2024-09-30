На внутреннем кольце КАД тушили бензовоз Информация о пожаре на 59-м км кольцевой поступила в 4.28. На месте обнаружили пылающую фуру.
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На внутреннем кольце КАД тушили бензовоз Информация о пожаре на 59-м км кольцевой поступила в 4.28. На месте обнаружили пылающую фуру.