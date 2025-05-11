Трамп заявил, что наступает «большая неделя» и «великий день» для России и Украины

Политик выразил надежду на спасение «сотни тысяч жизней»Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social прокомментировал ход конфликта между Россией и Украиной, анонсировав наступление «большой недели».
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